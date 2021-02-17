中澳交惡，澳洲多種產品出口大陸受阻，ABC(澳洲廣播公司)指出，受貿易爭端牽連的業者正在尋找新市場，並表示多個行業不受影響，但承認葡萄酒、龍蝦業者受創極深。值得注意的是，澳洲農業部應對非常謹慎，稱現狀為「正常貿易流動遇到的中斷」，並稱中國沒有對澳洲產品實施制裁，似乎試圖淡化對抗性。

ABC指出，被中國以關稅壁壘和非官方貿易禁令所造成經濟損失尚不清楚，但這是場數十億澳元規模的貿易戰，報導指出羊毛、小麥、乳製品不受影響，紅肉銷售依然保持高位，大麥、棉花已找到替代買家，葡萄酒積極尋找新市場，只有龍蝦仍在苦苦填補失去大陸市場所帶來缺口。

事實上，羊毛、小麥、乳製品原本就不在中國打擊範圍內，北京當局甚至還依照中澳自由貿易協定，提高今年澳洲羊毛進口配額。該報導雖做出結論，但除大麥、紅肉業者外，其餘業者都承認受影響且還沒恢復。棉花業者損失是每捆10到20澳元溢價，葡萄酒業者大部分時間都用找客庫而且補不上缺口，龍蝦業者已經失去希望。

官方表態也相當謹慎。農業部拒絕就涉陸出口損失多少置評，發言人告訴ABC：「中國沒有對澳洲的農業、漁業，和林業產品實施制裁。這些產業出口面臨許多挑戰，包括乾旱、森林火災、新冠疫情，以及一些進入中國市場的產品在正常貿易流動遇到的中斷。」

澳洲最大穀物加工業者CBH集團表示，在大麥被北京當局提高關稅後8個月，售價基本上已經回到被徵稅前水準，因為中東、亞洲飼料市場需求旺盛，他們還首度嘗試向墨西哥啤酒商出口麥芽。

紅肉業者表示，中國仍是第3大出口目的地，6家屠宰場被叫停的中斷影響不大，去年19.7萬噸牛肉是史上第2高年份，而且「為運不去中國的牛肉找到下家並不算一個重大挑戰。」

棉花業者更像是信心喊話，交易商強森(Pete Johnson)說：「我們希望中國人買我們的棉花嗎？當然，因為他們每捆會多出10到20澳元。但我們正把風險分散到印度和亞洲其他市場，分散風險對這個行業說到底並不是壞事，現在也是賣方市場，所以還不錯，不全是倒楣和沮喪。」

經營酒莊的泰羅(Bruce Tyrrell)表示從北京去年啟動反傾銷調查後，他在失望同時幾乎都把時間用來找新市場而不是賣酒。最後大陸宣布11月28日起以加收107%至212%保證金為反傾銷措施，12月上旬又加徵6.3%至6.4%反補貼稅。這些措施生效後，至上個月底，出口額同比減少2.5億澳元。

泰羅說正試圖進軍中亞國家如哈薩克、烏茲別克，但市場不大。他還表示，6成澳洲葡萄酒都是用來外銷，那些認為國內市場能消化損失的想法很天真，不太可能發生，因為人口基數差太多。「對，我們可以把酒喝光，那麼我想也沒人能工作了，因為大家都會爛醉如泥。」

出口中國市場占產量95%的龍蝦業者最慘，多數業者從去年11月大陸停止進口以來都在虧本經營，甚至放棄希望，包括ABC之前聲稱不受影響的塔斯馬尼亞業者。哈特(Louise Hart)說她的家族漁場已經連虧3個多月，「我們對中國回歸完全不抱希望了。也不知道是否還要出海，向我們採買的批發商是不是賣得出貨，或只能在冰箱、魚缸旁呆坐。」

她說：「澳洲有很多像我們這樣的行業，完全依賴中國。這也是對所有人的一個重大警告，是時候去尋找其他市場了。」但她坦承，至少對龍蝦業者來說，根本沒辦法找到市場代替。

(中時新聞網)