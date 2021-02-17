因演出三立、華視《廢財闖天關》中「甜點CP」的管麟與吳季璇，亮麗外型備受矚目，日前2人參與三立員工開工團拜，吳季璇笑說自己沒有偏財運，只好靠自己工作好好賺錢。帥氣管麟因接連演出《廢財闖天關》及《天巡者》魅力十足人氣快速攀升，近期更開Youtube頻道《管我煮什麼》，為了慶祝頻道破千人訂閱，管麟邀請陳璽安上節目，也希望能邀「鍾馗」賀軍翔、「財神」李國毅，讓他們一展身手。

管麟透露，是媽媽大力支持他開頻道，因為媽媽擅長做西餐，他都會在一旁學習，每次做完媽媽都要他擺盤拍照留紀錄，被媽媽稱讚很有天份，只學一次就會，像今年過年媽媽在家宴客，他也大展身手下廚煎牛排。爸爸跟姊姊也為他拍宣傳片，軍人出身的爸爸還一直關心自己在鏡頭前帥不帥。

聽到管麟這麼會下廚，雖然吳季璇自虧「我甚麼都不會耶」，但仍受邀成為第一集嘉賓，挑戰做提拉米蘇。吳季璇笑說若有機會，想開設美妝穿搭Youtube頻道，教大家變漂亮的小撇步。管麟、吳季璇過年開心放假，但沒有偏財運，和家人打牌都大輸，成了散財童子狂發送紅包。管麟笑說往年爸爸都會開局玩撲克牌、打麻將，下的賭注都很小竟然還會輸到超過兩萬元。吳季璇更好玩的是，今年刮刮樂都輸錢，所以和家人玩牌索性不賭錢了，被管麟虧：「那還叫賭嗎？」

(中時 )