根據環保署空氣品質監測資訊顯示，今(18)日環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物移入影響台灣，各地空氣品質多為普通至橘色提醒等級，根據上午11時監測結果，全台84空品測站僅恆春空氣品質良好，其餘空品均為「普通」與「對敏感族群不健康」等級。

環保署表示，今日受強烈大陸冷氣團影響，東北風挾帶微量境外污染物移入影響台灣，南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區主要為「普通」等級；高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，明(19)日白天起強烈大陸冷氣團減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面擴散條件仍較佳；中部以南地區位在下風處，擴散條件較差。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區於清晨及夜間風速較弱，可能達「紅色警示」等級。

周六(20)由於轉為弱綜觀天氣型態，全台各地風速偏弱，且清晨夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時 )