陳昇去年底健康檢查發現口腔腫瘤，立即開刀治療，中斷了連續27年的跨年演唱會，他原本預計休養半年，幸運的是他平時都有運動習慣，術後恢復狀況良好，也開始騎腳踏車，近來體力已恢復八九成，年後復檢一切OK，只需要定期回診追蹤即可，他今天宣布將在3月5日舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」與歌迷相會。

陳昇去年出院後遵照醫生叮嚀少講話、多休息，他大多待在家裡休養身體，在不能唱歌的期間，他也默默完成了許多人生中重要的事件，像是首次以「藝術新銳」畫家身分與好友黃志偉完成畫展。他笑說還好天公疼憨人，提早發現就踩個剎車，進廠維修一下。

此外，他也在農曆年前娶媳婦，正式升格成「公公」，今年過年和老婆、兒子、媳婦一家團聚歡度新年，他也在一開春就宣布好消息，將在3月5日於台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」。

陳昇的春酒演唱會一直是每年例行的演唱活動之一，不同於大型跨年演唱會，春酒演唱會有如與好友的家族聚會，門票有限所以從未做宣傳，今年因為疫情關係將限制人數、採實聯制，而且不會加場。陳昇春酒演唱會2月19日中午12點於KKTIX網站https://kktix.com/ 開賣。

陳昇即將於三月舉辦春酒演唱會。（新樂園製作提供）

(中時 )