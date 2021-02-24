國內疫情趨緩，桃市府也積極規畫各項觀光及消費振興活動，桃園市長鄭文燦24日在防疫會議中宣布，農業局將與教育局合作，以1000萬元補助全市國中小及幼兒園至休閒農業區、休閒農場等戶外教學，每班1萬元、預計有1000個班級受惠，並開放所屬機關3月後舉辦春酒及各種節慶活動，「把人潮找回來！」

鄭文燦表示，去年底市府各單位及學校因疫情取消舉辦尾牙活動，考量國內疫情趨緩，將開放所屬機關單位自3月起可運用去年保留的尾牙預算舉辦春酒活動，包含社團、企業等也歡迎舉辦春酒或各種節慶活動。

鄭文燦也提到，清明節將至，因應疫情發展，民政局規畫五大防疫措施，包含：取消聯合法會、公墓及納骨塔提前並延長開放祭祀、納骨塔室內規劃動線控管人流、加強防疫宣導、鼓勵民眾改採線上追思等，希望民眾慎終追遠並兼顧防疫安全。

鄭文燦說，去年疫情爆發時，農業局和教育局合作推出食農教育，讓學童到休閒農業區體驗農事，1000萬元僅僅2個月就用罄，非常熱門，今年將比照相同模式，編列1000萬振興休閒農業旅遊，包括幼兒園、國中小學生，不分公私立都能向教育局申請。

教育局指出，去年各級學校申請班次分別為幼兒園518班次、國小448班次及國中31班次，共計有997班次，學校安排活動大多會選擇有DIY手作、採果實、採蔬菜、親近小動物等體驗活動的場域，以孩子會較有興趣的為優先。

市府為幫助延後開學無法出貨給學校的有機菜農，推出有機蔬菜箱認購活動，農業局長郭承泉也在防疫會議感謝民眾熱情參與，認購相當踴躍，已於昨天提前全數售完，各有機蔬菜農戶供銷已趨於回穩。

(中時 )