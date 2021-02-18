清華大學研究團隊把快篩試片放進可攜式輕型判讀機，就可以用手機讀出抗體濃度數值，了解保護力的強弱。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

全球人口陸續接種新冠病毒疫苗，但打了要如何知道有無保護力？清華大學生物醫學工程研究所教授鄭兆珉18日提出已研發成功的「新冠病毒抗體快篩試片」，只要取1滴指尖血，15分鐘就能知道疫苗是否在施打者身上產生保護力。

鄭兆珉表示，施打疫苗第1劑之後的7至10天，施打者就可以如測血糖一樣採取指尖血，滴到快篩試片上，等15分鐘，試片上如出現兩條線，代表疫苗已成功產生效力，體內已產生足夠的中和抗體、足以抵禦新冠病毒；反之，如果只有1條線，代表體內沒有產生足夠抗體，施打者如果要到新冠肺炎流行的高風險地區，仍必須做好個人防護。

為了讓檢驗結果更精確，這套快篩試片還搭配只有1瓶礦泉水重量的可攜式輕型判讀機，把試片推進讀卡槽，藉由免疫呈色光譜分析即可得知中和抗體的濃度數據，進一步了解施打疫苗者得到的保護力強弱。

其研發團隊指出，傳統實驗室檢驗施打新冠肺炎疫苗者是否產生抗體，多半必須耗上1天，採血並分離出血清，再進行檢驗，費用高達數千元。如使用快篩試片來檢驗，不僅方便、快速、準確，費用也可降到數百元。

清華表示，這套搭配可攜式輕型判讀機的新冠病毒抗體快篩試片已經由與清華大學共同研發、產學合作的公司「神光晶片」量產，目前試片已經提供國內數間疫苗廠商、醫院試用，同時也與美國、義大利、東南亞等國外醫學中心合作，希望能加速新冠疫苗的研發與普及。

(中時 )