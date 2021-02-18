總統府昨天霸氣回應，海巡署艦艇弦側新增英文Taiwan字樣，是蔡英文總統指示。民意基金會董事長游盈隆今（18）日表示，蔡英文很龜毛，經常舉棋不定，圈內人都知道；這種「窒息式兩岸操作手法」，的確讓台海兩岸的各利害關係人都很不滿、很窒息，包括她的兩岸政策幕僚也悶到差一點吐血，「但她會這樣繼續操作下去，這就是蔡英文」。

游盈隆今在臉書發文質疑「這件事真的是蔡英文幹的嗎？」他說，這讓他想起一件往事。2019年8月某日，時值2020總統大選期間，蔡英文到台中舉行「辣台派開講」，主動提到政府購買位於「曼哈頓42街」紐約辦事處18層大樓一事。

他說，蔡跟在場群眾喊話說：「是誰有這樣的氣魄跟願景？我告訴你，就是我啦！」「但很快就被阿扁總統打臉，說那不是她做的，她自己後來也承認記錯了，超尷尬」。

他說，不一樣的時間、場合與主題，卻有一樣的腔調，「就是我啦！」但事實是什麼？還是羅生門。

他指出，蔡英文總統昨天為什麼要透過發言人臉書去搶海巡署業績？各方各有揣測。他的看法是，這是為了在228前夕安撫獨派，一個還算單純的政治算計。果不其然，台獨大老辜寬敏先生立刻做出了正面的回應，對蔡總統這項作為表示感謝。

他說，蔡英文總統偶有這類作為，其實不難理解。他長期觀察蔡的決策風格，尤其在處理兩岸關係方面，發現蔡已經逐漸摸索出一套「窒息式兩岸操作手法」，經常把島內獨派、統派和對岸老共，玩弄於股掌之間，搞得人家快窒息，才稍微鬆手，讓相關利害關係人出一口氣，不至於翻臉相向。

他舉三個例子說，第一，台灣的獨派或台派，除了少數「頑固份子」之外，在過去幾年間率皆歸順在蔡英文旗子底下，儘管對她「維持現狀的兩岸政策」敢怒不敢言；即便如此，獨派或台派的feeling或Kimozi三不五時還是需要處理一下，給一點甜頭是必要的，就像這次海巡艦艇新增Taiwan字樣。

他說，第二是蔡英文對台灣的國民黨、統派或親中派有另一套安撫的手法，一言以蔽之，就是自稱「中華民國派」、帶領草莽的民進黨人高唱「中華民國國歌」，大選時手搖青天白日滿地紅的「國旗」，假戲真做，讓國民黨籍總統候選人韓國瑜氣到七竅生煙，眼睜睜看到「中華民國派」被魚目混珠也沒輒。

他認為，畢竟大選就算輸了，輸給一個自稱中華民國派的「假民進黨人」，也比輸給任何鐵桿台獨好。

他說，第三就是，蔡英文對中共當局則另有一套。蔡很清楚中共最不想看到的是「法理台獨」，所以，任內絕不追求「法理台獨」。但堅拒國共唱和的所謂「九二共識」，藉此確立她在台灣的統治正當性，讓中共當局恨得牙癢癢的，表面上一天到晚罵得很凶，但內心深處卻逐漸相信蔡不會搞法理台獨。

(中時 )