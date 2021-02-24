【政新鮮】蘇貞昌和蔡英文唱反調？ 吳子嘉批他：自己爽就好

行政長院長蘇貞昌至今仍以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，被質疑是政治意識的操作，美麗島電子報董事長吳子嘉接受《中時新聞網》訪問表示，蘇貞昌這樣的行為就是「只顧自己爽就好」，故意用這種小動作想要爭取台獨人士或支持者的認同，藉此鞏固自己在黨內的深綠基本盤，也可從中看出他未來想參選2024總統企圖心。

「政治人物講不選舉這種事情，僅供參考不要太認真」，吳子嘉說，蘇貞昌曾經有違背神明誓言參選的先例，而且他現在也不像是一個要謙沖相讓的態度，尤其最近大動作撤換國營事業高層人事，簡直是想「整碗捧去」，並研判這只是蘇想選2024的起手式，後續還會有一波更大的動作，他將會牢牢的把整個行政院的人事抓在手上。

行政院長 蘇貞昌（圖／報系資料照）

吳子嘉更進一步指出，蘇貞昌的行政院長職務應該會一直做到民調下滑為止，如果他有能力將他的民調維持住，那蔡英文總統就不可能對內閣有任何的改組，也因此到了2023年年初，民進黨進行總統初選時，他挾著自己掌握行政權的優勢，當然就會當仁不讓。

吳子嘉也提到，總統蔡英文現在派任邱太三為新任陸委會主委一事，目的是想柔和化解兩岸緊張關係，但蘇貞昌此時不斷以不友善的言詞指控大陸，恐怕只會讓蔡的努力遭到非常大的破壞。

(中時新聞網)