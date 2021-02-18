金管會今（18）日下午舉行2021年新春記者會，對於台產防疫保單之亂，主委黃天牧認為此現象反映消費者行為，需特別留意消費者權益保護。保險局長施瓊華則表示，台產對此已積極配合因應，符合資格者應可順利投保，並開始洽談再保等措施進行風險控管。

台產推出的防疫保單因理賠條件寬鬆、保費便宜，在部立桃園醫院爆發群聚感染後引發搶購熱潮，雖然已在1月25日緊急喊停，但初步清點共計受理超過300萬件。媒體提問金管會主委黃天牧是否有投保、對此搶購潮看法，以及台產的風險胃納量是否足夠。

主委黃天牧對此回應，自己沒想到、也沒買防疫保單，認為當時因有情境條件存在，使民眾警惕是否有此需求，因此投保者沒什麼不對，尊重每個人的需求及想法。他認為，此現象反映消費者行為，有些商品在低利率情況下亦有此現象，需特別留意消費者權益保護。

保險局長施瓊華說明，台產防疫保單初步清點已受理超過300萬件投保，僅有5件理賠。由於承保量遠高於原先預期，台產對此已積極配合處理。而保險公司勢必要進行風險分散，再保只是其中一種方式，需由保險公司自行評估，據了解台產已有洽談再保。

由於承保受理件數超過300萬件，台產預期要到6月才能完成所有核保出單作業。施瓊華指出，台產已設立查詢平台，讓民眾了解申請處理進度。保單已設有年齡、範圍及所在地等投保限制，符合條件者會在24小時內生效，不會無故被拒保。

施瓊華認為，保險本來就是保障，民眾投保時會考量自身需求，這也涉及業務員及保經代促銷策略。雖然台產沒想到會銷售這麼多，但後續已經開始進行風險管控措施，應可讓符合資格的遞件民眾順利投保。

(時報資訊)