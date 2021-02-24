高中學測成績24日放榜，107年全校沒學生超過40級分的六龜高中超前部署，針對每位高三學生升學路客製化規劃，除了台灣自來水公司與六龜高中專班就業計畫、國防專班，還有科技大學的就業升學雙軌專案，為學生開創不一樣的多元就學模式。

六龜高中近幾年透過繁星計畫，不少學生錄取優質大學，不過校方希望學生也能夠「適性」規劃未來人生，仿照歐洲學風在高中學生畢業後可考慮先就業再升學或邊就業邊升學，並在工作上重新檢視自己的興趣與未來規劃。

六龜高中去年畢業生馬同學、謝同學就是走「台水專班」路線，參加國營事業考試，錄取台水公司成為正式員工，當其他同學正在就讀大一，他們已是月薪超過3萬元的上班族，而且規劃3年後要邊工作邊讀大學，也因為就業有穩定薪資，可以做更有格局的未來規劃，這樣的人生，讓同學非常羨慕。

教務主任葉淑燕表示，六龜高中4年前與台水公司簽訂了MOU，去年是首屆畢業生，當8月考試放榜確定馬同學及謝同學成為台水員工後，引起不少家長高度興趣，這7個月來，甚至有鄰近縣市家長帶著子女到訪，寒假轉學考也有人因為台水專班專程到六龜高中就讀。

校長梁華蓁說，多元適性是教育重要方針，不再被分數綑綁而是能有遠見的做職涯、生涯及終身學習規劃，才是學校教育主要顯化，未來六龜高中還要開設雙語科技實驗班，也跟多所科技大學合作，結合產學，讓升學之路更寬廣更接地氣。

(中時 )