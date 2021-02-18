韓國現代汽車18日表示，將與LG能源解決方案(LG Energy Solution)以及當地計程車業者共同合作，為電動計程車打造車用電池。

這個結合全韓國最大汽車製造商，電動車電池業者以及擁有被外界俗稱可愛爆表的馬卡龍(Macaron)計程車車商KST Mobility，共同在首爾簽署合作諒解備忘錄。

備忘錄記載，現代汽車先向KST Mobility提供20輛Kona電動車，並按月租用車用電池。

現代汽車子公司現代Glovis將從KST Mobility購買電池，然後再回租給這個計程車商，這樣做是為了結省前期投入成本。

鋰離子電池是電動車中最重要零組件，約佔總成本三到四成。

標準型Kona電動車售價不到五千萬韓元約4.5萬美元，最終售價還會因政府補貼而更少。

現代汽車與LG能源解決方案還將進行儲能系統（ESS）合作。ESS可在白天存儲額外效能供日後使用，並可提高充電站綜效。

2020年9月，現代汽車與韓國另個電池供應商SK Innovation簽訂電池租賃計劃，為子公司起亞的Niro電動車提供動力電池。

(時報資訊)