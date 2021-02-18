台北市議員徐弘庭。(取自徐弘庭臉書)

農曆春節各地投注站的彩券大熱賣，春節刮刮樂百萬元以上高達737個大獎是史上最高，不少民眾都會買刮刮樂試手氣。而台北市議員徐弘庭今年與友人一起集資18萬元，買了不少張刮刮樂，並在臉書直播分享開獎過程，結果顯示，90張刮刮樂只刮中11.4萬元。

徐弘庭在臉書寫下，昨(17日)在臉書直播分享，今年和友人一起集資購買90張刮刮樂，總數為90張，開刮時間為晚間06:06分，並寫下「萬事俱備，只欠東風！」最後花了將近3.5小時才全數刮完。

徐弘庭透露，最後中了11.4萬元，投資報酬率為63.888％，大概跟台彩公布的平均數差不多，「所以就這樣...唉！」原本還以為可以中大獎的說，但他們也樂觀地說，也算是運動到了。他更說，「結果是我刮到閃到腰了...然後剩11萬4000元，看大家要退錢還是凹。」

不少網友看到直播則是紛紛留言表示，「這是我此生看過最久的直播，比看雞排妹的久」、「好想去現場刮」、「各位刮刮手辛苦了！」、「看了手好癢」。

另外，為迎接金牛年的到來，台灣彩券在農曆年前推出16款新春應景刮刮樂，中獎率從30％～100％等，但至17日為止，根據台灣彩券統計，春節前推出的16款刮刮樂中，100萬(含)以上獎項已知刮出208個百萬元（含）以上的獎項，千萬元獎項只被刮出一個，還有634個百萬元（含）以上未被刮出，而且5千萬元以上獎項只被刮走3個，因此，還有3個2千萬元及2個千萬元等大獎都未出現，還有524個100萬元至500萬元的大獎等著幸運兒刮出。

(中時新聞網)