網路生活平台數字科技（5287）18日宣布，旗下518人力銀行正式更名為「518熊班」，將瞄準服務業的企業用戶，並優化行動端體驗、增添分店管理系統等，同時也改變收費方案。數字科技副總經理邱建銘表示，這次推出全新升級改版後，企業加數已提升25％，預期今年付費數量年增幅度可望達2～3成，希望518熊班能在5年內成為服務型人才徵才的首選第一品牌。

數字科技推出518人力銀行已有多年時間，目前佔數字科技營收約7％～8％，邱建銘表示，518站上服務型產業會員佔比高達5成，且在人才經驗上，也以服務類別經驗最多，因此決定今年開始轉型為服務型人才媒合平台，並正式更名，以「上班」的台語做為新品牌名的發想。

邱建銘指出，目前服務型人才於求職市場上超過300萬人，看好未來對於服務型人才市場的需求成長可達現今的3～5倍。而「518熊班」不單以服務業做為主要目標，而是更進一步定義「服務型人才」，舉凡行政櫃台、客服門市等，各種產業別中以「人」為服務大宗的工作都包含在內。

邱建銘說，目前市場上並未有以服務型人才為導向的人力銀行，且大多的人力銀行收費都是以月租制為主，而台灣多數服務業都為小微企業或是店家，卻需負擔與大型企業相同的徵才成本，因此「518熊班」改變策略，針對價格敏感的企業提出「筆數方案」，主打最低688元即可徵才。方案推出後，為「518熊班」提高30％的企業付費數，並帶來近8,000個職缺。

此外，「518熊班」也針對服務業企業用戶優化行動端裝置的使用體驗，包括首創「熊快投」功能，讓求職者應徵到送出履歷僅30秒就可完成，另外也開發分店管理系統，讓有多家分店的服務業者，能更清楚的掌握各分店的職缺與應徵狀況。

邱建銘表示，「518熊班」去年11月更名，服務業的客戶從去年佔比四成已提升到五成，今年品牌更新之後，預期付費企業數量年增幅度可望達2～3成。

展望今年，數字科技表示，將仍以旗下591房屋網為主要動能，預期營運可與去年持平，而旗下新創平台則持續推出新服務，並陸續開始收費，推升1月營收創歷史同期新高，且公司深化人力資源服務，串聯518熊班、小雞上工與Tasker出任務，以期發揮平台綜效，營運表現可期。

(工商 )