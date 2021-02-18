原PO走近一看，才發現這不是紅包，而是紅線路段的路標。(圖取自爆廢公社二館)

老一輩有交代，地上的紅包千萬不能亂撿！一名男子日前走在路上，赫然發現路中央有2包疊放在一起的紅包，外觀相當完整，好奇之下他便走近一看，才發覺自己被騙了，「原來是路邊紅線，怎麼弄也弄不起來....」真相曝光後讓網友笑翻，「被公路局耽誤的3D畫家」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，日前走在柏油路上，發現有人掉了2個紅包在路上，特別的是，這2個紅包重疊在一起，而明明掉在路中央，卻沒有被車輛輾壓的痕跡，紅包封面還相當完整，「誰的紅包掉了？還一次2個？」

沒想到他走近一看才發現，其實根本沒有紅包，那是紅線路段的路標，「X！路面標線不能好好畫嗎？在路中央畫兩撇是怎樣」可想而知這2個「紅包」就算使盡吃奶的力氣，是怎樣拿都拿不起來的，讓原PO幽默表示，「這路邊紅線 ，害我怎麼也弄不起來....」

原PO幽默的口吻，加上路上的紅線標誌太過逼真，貼文發出後讓近4千人笑翻，「這紅線...是沒漆了嗎？」、「撿起來看看，用力的撿」、「這要撿起來，指甲都會摳壞」、「在國外，這叫裝置藝術」、「被紅線騙到了」、「被公路局耽誤的3D畫家」、「施工人員：哈哈！騙到了吧！」，還有網友出餿主意「笑死，買個立可白在上面寫新年快樂」。

(中時新聞網)