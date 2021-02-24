「買個便當買了一肚子氣。」一名女網友日前中午與男友一起去知名便當店買便當，取餐時竟被店員以「妳耳朵長包皮嗎？」羞辱，她愈想愈氣表示，自己當下並未低頭玩手機，全程都很認真聽叫號，只能不斷地以揶揄方式安慰自己，不少網友看到她的經歷後，紛紛表示這家便當店態度差，已不是一天兩天的事了。

原PO 22日於臉書社團《爆怨公社》透露，與男友於中午尖峰時段，去知名連鎖便當店買便當，該便當店的生意一直以來也都不錯，原PO深怕錯過店員叫號，因此很認地聽，一聽到自己的單號就立刻上前取餐，未料，卻被店員以「叫那麼多次是都沒有聽到？妳耳朵長包皮？」

原PO當下傻眼，不爽地直接將便當拿走，烙下一句「對啦！我耳包啦！」她坦言真的愈想愈憤怒，打電話過去投訴，結果還是不了了之，生意好、很忙及態度差就算了，前一位男客人的單號被喊了3至4次，都未被罵「耳多長包皮」，自己與男友都確定，一聽到單號就取餐，質疑店員根本就專挑好欺負的女生出氣。

貼文曝光後，不少網友看了她的經歷後表示，該便當店各分店的生意真的都很好，但服務態度、評價都很差，不是一天兩天的事，不少人已列為拒絕往來戶；也有人認為原PO真的很客氣，若發生在自己身上定會跟店員爭論，「看人欺負真的很爛」。

(中時新聞網)