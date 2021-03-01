女星熊熊(卓毓彤)擁有甜美臉蛋與豐滿G罩杯火辣身材，被眾人豐為「美胸女神」，不料人紅是非多，去年熊熊經歷一連串緋聞風波，面對外界排山倒海輿論壓力，熊熊以沉默及微笑應對，演藝工作也如常發揮，最終挺過難關， 如今她仍經常透過社群跟粉絲互動，昨天她分享了一段健身影片，跟自己教練一起做「重心挑戰」，竟讓粉絲獲得意外的福利。

熊熊挺過2020年的烏煙瘴氣，可能新的一年希望求得好運氣，過年時透露首度自行拜地基主，準備了雞腿便當卻踩了禁忌，供奉了切過的雞腿，雖然跟粉絲學到了一課，在當晚慘歪導致眼睛紅腫難消，大年初一跑急診，讓粉絲好心疼。

熊熊跟教練一起「重心挑戰」，不但完勝，還大露G級美胸。(取材自熊熊IG)

如今過了元宵節，正式迎接新的一年，熊熊已經恢復健康，並且繼續嚴格自我管理，昨她在IG限時動態貼出小短片，透露跟健身教練一起挑戰最近很夯的「重心挑戰」，只見兩人採取跪姿並雙手支撐趴地，接著將雙手分別收至背後，身體維持原本的懸空姿勢，而熊熊輕鬆抽手輕鬆成功，健壯的教練卻是直接倒地。

熊熊笑稱：「教練也有不能的？我終於有贏的地方！這個動作男生為何無法，實在是想不透。我超輕鬆耶」，而當時她穿著開U領緊身運動上衣，一個縮手之後，自然呈顯前傾狀態，讓G級美胸深溝呼之欲出，超級火辣，而她po出的另一張照片，則是努力運動後的濕身模樣，讓熊熊直呼猶如洗了澡一樣，「我真的是會累到生氣」。

(中時新聞網)