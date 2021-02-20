台灣YouTuber Pan Piano（小p的音樂工房），以不露臉的方式，搭配性感的COSPLAY裝扮來彈琴爆紅，創立頻道4年來已經累積205萬訂閱者，成為台灣女YouTuber的第一人，日前她接受訪問，也提到自己一直以來的堅持，「我要用自己的方式表現音樂」。

小P在接受採訪時透露，她6歲開始學鋼琴，就發現鋼琴能呈現出氣派風格，同時也能是小品，因此深受鋼琴吸引，從音樂學系畢業後開始當鋼琴老師，但中間也一度放棄，小P提到由於她很喜歡看日本動畫，因此開始萌生想法，希望大家能透過她的演奏去認識到更多很棒的動漫。

小P表示，「如果有人看了我的影片後去找原曲來聽，或是去找那個動漫來看，那我認為這對演奏者來說是最棒的事情了。」因此她將彈鋼琴結合COSPLAY動漫角色，希望讓觀眾更有帶入感，聽音樂時也能看到喜歡的動畫角色，她認為要持續做自己喜歡的事情，就不能太在乎他人眼光，也不要害怕失敗。

由於她時常在影片中穿著清涼，露出傲人上圍和白嫩的大長腿，因此雖然有些影片的點閱數很高，但還是有許多人留下負評，甚至認為她侵犯版權，對此，她不會太放在心上，邊作影片邊學習，希望未來也能繼續用這種特別的方式來將音樂和動漫發揚光大。

(中時新聞網)