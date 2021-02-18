吃到飽控和烤鴨控又要拿出身分證了！出不了國，就要吃美食犒賞自己，台北六福萬怡酒店搶攻年後餐飲市場，推出「奇偶美食東西軍」活動，2月20日至3月31日止，依照用餐賓客的姓氏筆劃，即可享受指定餐廳超值優惠，姓氏筆畫為偶數的民眾，享敘日全日餐廳吃到飽優惠，四人同行，其中一人用餐即可1元買單。

姓氏筆劃為奇數者，可參加粵亮廣式料理的烤鴨抽抽樂活動，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，於用餐當天抽獎，最大獎為指定烤鴨二吃5折，其他獎項包含美味料理免費送、指定烤鴨二吃7折等，中獎機率100％，現場抽馬上用，享受優惠不必等。

敘日全日餐廳於今年1月推出全自助式buffet升級限定活動，消費者反應熱烈，2月延續好評，維持全自助式供應模式，餐檯無限供應美國肋眼牛排、各式生魚片與海鮮以及哈根達斯冰淇淋，讓民眾再添一間吃到飽口袋名單。

凡於平日(周一至周四午晚餐及周五午餐)消費，每位只要1,180元＋10％，假日(週五晚餐及周六日的午晚餐)為每位1,480元＋10％，再搭配「奇偶美食東西軍」活動，用餐賓客的姓氏筆劃為偶數者，四人同行其中一人以1元用餐(酌收原價10％服務費)，等同以77折優惠價享受肋眼牛排、乾煎天使紅蝦、干貝等美味料理吃到飽，假日更加碼焗烤龍蝦無限供應，此優惠活動最多適用8位用餐，不與其他優惠合併使用。

姓氏筆劃為奇數者則可於粵亮廣式料理參加抽獎活動，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，第一吃片皮鴨搭配三色餅皮及蔥段、小黃瓜、甜麵醬，第二吃為翠玉白塔香爆鴨架，用餐當天即可參加「烤鴨抽抽樂」，最大獎為指定烤鴨二吃5折，並可於消費當日立即使用。其他獎項包含櫻花蝦金沙磚或蜜汁叉燒皇等美味料理免費送、指定烤鴨二吃7折等，本活動不適用餐券，不與其他優惠合併使用。

(中時 )