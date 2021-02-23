攻年後春遊商機，看好二二八與清明連假陸續到來，享有四鐵共構交通便利優勢的台北六福萬怡酒店，與萬豪集團合作，揪大家一起來飯店耍廢發懶，推出「午餐呷『百』．『豪』享宅度假」住房專案，雙人入住卓越客房，含住滿24小時、兩客早餐外，只要再加價100元，還可爽吃2人敘日全日餐廳buffet吃到飽，從美國肋眼牛排、焗烤龍蝦、高級海鮮食材到各式中西美饌等豐富好料無限供應，吃飽睡好享受飯店懶人遊。

六福萬怡酒店2月26日起開放預訂，採浮動房價計算，入住期間為3月2日至4月30日平日（周日至周四）。此外，消費者只要搭乘LINE TAXI於酒店上下車，除了享有單趟95折的乘車優惠，還有機會參加指定抽獎活動，獲得各式星級飯店的優惠券、餐券以及住宿券，讓春日慵懶系旅遊再添CP值。

度假想拍出美美的網美照，六福萬怡酒店也有好評不斷再延長的夢幻系「2021植感深呼吸」住房專案，即日起至5月31日止。為台北六福萬怡酒店與Elite Concept一禮莊園品牌合作推出，透過顏色、質感、花藝等元素，規劃出滿足視、味、嗅、觸、心5感的美學新體驗，包含3間不同系列的植感主題房、粵亮主廚特製雙人花漾饗宴套餐、手作多肉植物生態缸課程，還有可帶回家裝飾的日系浮游花精品禮，再加上隔日早餐，雙人價只要9,999元（已含服務費及稅），恣意沉浸在浪漫的花草世界裡，讓身心靈獲得全面療癒。

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