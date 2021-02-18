近日美國德州遭遇百年來最嚴重暴風雪，全州大規模斷電與限電，三五族廠英特磊IET-KY（4971）宣布德州總廠與新廠暫時停工，董事長高永中表示，停工勢必導致2月出貨遞延，影響營收表現，惟整體訂單不變，公司在復工後也將依實際狀況調整產能，加快出貨速度。

美國德州暴風雪造成液態氮與發電機柴油燃料取得困難，許多天然氣管路與風力發電機也都結凍，無法正常供電，全州大規模斷電與限電，且路面結冰、交通受阻，英特磊表示，考量員工交通安全，以及降低電力供給不穩定對生產機台的影響，決定停工，待周末氣溫回升，電力供應穩定後，下周逐步恢復生產。

英特磊1月營收新台幣6,221.1萬元，月減19.14％、年增26.16％。展望2021年，高永中表示，在5G、電動車等產業趨勢帶動下，公司在砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）、銻化鎵（GaSb）以及硬體各面向營運動能皆相當樂觀。且隨美國新冠肺炎疫苗供應量以及施打人數穩定增加，可望逐漸降低疫情對營運的衝擊，在營收與獲利表現上力拚早日回歸正軌。

(工商 )