伴隨風電碳纖及戶外、醫療新單推升，上緯（3708）、八貫（1342）一月營收聯袂報喜衝高，第一季營運成長看俏。由於訂單能見度持穩活絡，上緯、八貫台灣新產也預計第二季加盟運作、貢獻，營運有望更上層樓。

其中，上緯看好未來碳纖維商機，台灣將新增5條產線，預計第二季開出；大陸江蘇廠也擬增14條產線，將在下半年陸續開出。八貫元月底新廠已取得宜蘭縣政府核發之使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試機量產，產能有望於下半年逐步挹注。

上緯受惠碳纖維業績拉抬，1月營收重返10億元，達10.88億元、月增15％、年成長194％。上緯主要下游應用仍以風電葉片預浸布、拉擠碳板為主，惟去年切入國際與中國葉片大廠供應鏈，營收大幅成長。目前碳纖維複合材料占整體營收約17％，今年碳纖維業績看法樂觀。

上緯投控以碳纖維拉擠碳板，打進全球風機製造龍頭廠MHI Vestas供應鏈，碳纖維預浸布則出貨中國風機龍頭金風；今年有機會打入美國通用電氣（GE）供應鏈，看好碳纖維複材持續放量出貨推升。

八貫主攻醫療、戶外及救生等TPU高階利基型產品。機能性布料和成品組件兩大事業群自去年底起品牌客戶持續下單，目前產能利用率及稼動率皆近滿載，加上六月底有品牌客戶季節性需求接棒，樂觀期待上半年的業績應可順利超越去年同期數字。

八貫擴產計畫將進入收割期，其中，成品組件新產線將在今年第二季進入試量產，屆時成品產能可提升三成，預計第三、四季產能將可逐步滿載，可推升今年營收年增幅逾一成。

(工商 )