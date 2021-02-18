台灣爆出跨國賣淫案，刑事局國際刑警科日前接獲美國在台協會（AIT）通報，表示美國邊境警方，查獲許多台灣女子赴該國賣淫，其中外表相當豔麗的仲介、31歲林姓女子已被逮捕，據悉，該「工作」吸引不少年輕貌美小模下海，警方將陸續傳喚小模到案。

根據警方表示，賣淫集團透過臉書，發布「徵聘美國華人區伴遊」廣告，用月入台幣80萬以上的誘人條件，且文中僅提到「上班時須穿性感睡衣」，吸引小模們注意，AIT調查此案，先是過濾「赴美旅行授權電子系統（ESTA）」裡，歷年台籍單身女子，出入境美國紀錄，因此認定確實有賣淫集團在背後操控。

經刑事局國際刑警調查，發現該集團利用台灣人赴美享有90天免簽的漏洞，從2018年開始，招募年輕小模跨國賣淫，工作地點通常在洛杉磯、舊金山等華人聚集的城市。

至於價格，若純伴遊需花費150元美金，性交易則是700至1500元美金不等，小模與業者55分帳，直到去年新冠肺炎疫情越來越嚴重，小模們才陸續回台灣。

這次台灣與美國合作，搜齊證物後，2月4日逮捕以林女為首的3名幕後主嫌，當天也搜查出教小模如何應付海關的「美國通關指導手則」，目前訊後依違反妨害風化等罪，將3人移送北檢複訊，後續也將約談涉案小模。

(中時新聞網)