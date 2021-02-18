美國在2012年10月宣布台灣加入免簽證計劃（以下簡稱VWP）。根據VWP，符合資格的台灣護照持有人若符合特定條件，即可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。警方表示，這一成果得來不易，卻屢遭犯罪集團濫用，強調這次台美警方共同合作破獲國際色情媒介集團，即是表達警方打擊跨國犯罪的決心，AIT也罕見派員到刑事局說明雙方合作成果。

警方表示，我國是美國免簽證計畫的第37個參與國，在護照安全、簽證拒簽率、國境管控、情資分享等領域，全數符合美國要求的標準。台美警方在多年合作下，曾破獲詐騙集團在越南架設機房，詐騙在美華人等重大案件。

幾年前，詐團也曾利用美國電子簽證，過境美國到多明尼加等中南美洲國家從事詐騙，美國海關發現這群不會說英文的年輕台灣人，身上不僅刺龍刺鳳，行李當中還帶著大同電鍋等鍋瓦瓢盆，經我方提供相關的情資，海關人員識破這些人都是詐團成員，總共遣返了4、50人回台。

刑事局表示，台美雙方將依據「台美共同預防及打擊重大犯罪機制」(PCSC)持續合作，擴大打擊詐欺、毒品、人口販運、國際色情媒介等重大犯罪。

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(中時 )