衛福部長陳時中日前表示，原訂向德國BNT公司購買的500萬新冠疫苗，因大陸阻撓導致合約無法簽訂，大陸國台辦發言人馬曉光18日透過新聞稿表示，陳時中的說法是「無中生有」、「信口雌黃」，對此陳時中則笑說「覺得耳朵很癢」。

陳時中怨疫苗遭攔截 鄭麗文譙他「扯三道四」

陳時中日前接受廣播節目專訪時提到，原訂向德國BNT公司購買的500萬新冠疫苗，因大陸阻撓導致合約無法簽訂，也表示自己「有苦難言」，馬曉光則質問，「在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱上海復星集團參與疫苗研發的事實？」

陳時中19日出席桃醫重啟活動，表示對於馬曉光說他「信口雌黃」感到「耳朵很癢」，也呼籲不要互相攻擊、不要急著對號入座，堅持自己仍是「有苦難言」。

而行政院長蘇貞昌也說，疫情爆發以來，陳時中步步為營，所有報告都透明、公正、公開的對社會各界公布，任何事情都是有憑有據、講話合情合理，從來沒有「信口雌黃」，也抨擊「政治口水不必無中生有」。

另談到桃醫是否為第一間施打疫苗的專責醫院，陳時中則說，「不會只有一間醫院」。蘇貞昌也提到，未來等待指揮中心能夠向國人報告時，都會誠實公開，自己和立法院也會進行協調、報告相關進度，再透過立法院向國人報告。

(中時 )