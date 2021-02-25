由於進入傳統淡季，砷化鎵廠-穩懋(3105)1月合併營收為21.05億元，月減8.44%，穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens，穩懋超前部署氮化鎵、磷化銦、LiDAR等新興應用，穩懋總經理陳國樺表示，在市場應用成熟時穩懋不會缺席，營運會跟著新應用成長，不過美系外資報告重申「建議賣出」評等，穩懋收盤股價逆勢收低。

受到淡季及逢農曆年長假工作天數較少等因素影響，穩懋1月合併營收為21.05億元，月減8.44%，年成長4.37%；穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

各國持續推動5G基礎建設，5G滲透率提升，WiFi 6、氮化鎵、LiDAR等各項新興應用，讓化合物半導體前景看俏，陳國樺表示，穩懋長期持續投資於未來應用及材料如GaN及InP，除了微波通訊之外，還包括：光通訊及光感測方面，如：更多在sub-6GHz和毫米波的手機應用上、資料中心(Data Center)或LiDAR應用於汽車駕駛輔助系統等，在市場應用成熟時穩懋不會缺席，去年氮化鎵約佔穩懋營收5%，希望今年能再往上成長。

穩懋日前取得路竹園區9.7公頃土地，土建將於下半年開始，未來將打造為南部生產基地，以因應未來無線通訊及光感應資料傳輸成長需求。

儘管穩懋因技術優勢可望成為各項新應用受惠者，美系外資還是保守看待穩懋，重申「建議賣出」評等及目標價362元，致使今天穩懋股價逆勢下跌作收。

(時報資訊)