連鎖餐飲集團王品(2727)集團體質強化效益持續顯現，雖面臨春節比較基期不同的不利影響，在兩岸事業群表現同步強勁下，2021年1月營收仍逆勢繳出年成長佳績、改寫同期次高。投顧法人看好在3大動能帶動下，今年營收成長動能可期，本業獲利表現將持續改善。

王品股價去年12月初觸及149.5元的逾3年高點後高檔震盪拉回，2月初下探109.5元後止跌回升。牛年開紅盤以來漲勢強勁，今（19）日開低後在買盤敲進下翻紅，上漲4.15％至138元，早盤維持近3.5％漲幅，領漲觀光類股。三大法人開紅盤迄今買超433張。

王品2021年1月自結合併營收15.28億元，月減0.08％、年增8.48％，為僅次於2017年的同期次高。其中，台灣事業群10.27億元，月增4.13％、年增2.42％，為僅次於2014年的同期次高。中國大陸事業群5億元，月減7.83％、年增達23.48％。

王品指出，台灣事業群1月雖略受桃園疫情影響，但強化營運體質效益持續顯現，使營收仍繳出「雙升」佳績。除了積極展店外，王品亦重新檢視「聚 北海道鍋物」、「藝奇」等既有品牌市場定位及商模，轉型升級有望帶動營運成長動能。

而中國大陸隨著疫情漸趨平穩、消費信心逐漸恢復，配合王品針對品牌選址、裝修、菜單調整等轉型策略逐漸展現成效，有效帶動新客來店數提升，使得王品中國大陸事業群1月營收亦出現強勁復甦。

展望今年，王品鎖定火鍋及燒肉業態，規畫在台至少推出2個新品牌，投顧法人指出擬新展達60～80家店。對此，王品大規模招募500名中階幹部，並規畫最高斥資7.3億元，至3月26日於每股90～190元區間買回3850股票轉讓給優秀同仁，以激勵留任人才。

投顧法人預期，在同店營收成長復甦、恢復展店、關閉表現落後門市帶動下，有助推升王品營益率續揚。目前市場預期王品今年營益率及每股盈餘均可望挑戰近6年高點，看好未來仍有潛在調升空間，但須留意展店計畫進展及疫情變數。

(時報資訊)