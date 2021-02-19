何樂音樂在19日於官方YouTube頻道推出彩蛋「2021好運動起來，何樂而不為」實境短片，包含田馥甄、萬芳、吳克群、許光漢、蔡旻佑等共9組藝人接力登場，田馥甄打頭陣，選擇回歸山友身分，她帶領大家攀爬近郊汐止新山，這同時也是她獻出2021年的第一爬，邁開的第一步。

大夥人熟悉山況與地形、絲毫不費力氣，全程花了5小時就達陣，但可苦了不擅長爬山的同事們，個個臉色鐵青、雙腳鐵腿，最後大家在漂亮的夢湖聚首。田馥甄形容：「美景跟好的山友一起同行的時候就覺得在一起真好，享受美景真好，大概就是生命中常常會出現Spark的火花的時光！」

談起新年期許，田馥甄先是自嘲：「Always說要早睡早起，但是都沒有一年成功的2021年我還是想要許這個願望，希望有一天可以實現。」透過爬山運動必須早起來調整作息，接著她許下，「在工作上面就是順其自然，做自己愛做的事、跟家人跟朋友相處、走進大自然，然後站在舞台上唱歌，都是我愛的事情，2021 繼續」。

許光漢一展桌球身手，邀請好友顏毓麟來擔任桌球對手。談起桌球淵源，來自小時候罹患氣喘，起初為了身體健康而打，打出興趣進而加入國小球隊，小學的放學生活都是在桌球室度過的 ，許光漢當時擔任副隊長，這養份讓他學成紀律、懂得團隊生活，「桌球對我的幫助是專注力要集中，不只是消耗體力、也消耗腦力的運動，養成我一個專注力的習慣，對我人生當中還蠻重要」。

吳克群把觀眾視角帶到最熟悉的籃球場上，他笑說「寫歌創作快20年，籃球卻打了一輩子」，這位老籃孩談起籃球情懷，打趣說「小時候打球只是為了帥，喜歡那種流汗的感覺 ，和朋友在場上竭盡全力一決勝負，每一場鬥牛我們都當作總冠軍賽來打，甚至為了一場失利徹夜難眠」，向來孝順的吳克群，過年返鄉高雄陪伴爸爸共度新年假期。

蔡旻佑難得在鏡頭前褪下斯文面，展露結實體格恣意游泳、Crispy脆樂團兩人甜蜜打保齡球、許含光靜坐發呆撐場、萬芳練氣功分享養生之道、廖文強則是跑步吃火鍋、理想混蛋當起舞棍跳起來，在新的一年開始，用運動給所有樂迷最實際健康的祝福。

許光漢大秀桌球球技。（何樂音樂提供）

蔡旻佑展露體格游泳。（何樂音樂提供）

吳克群熱愛打籃球運動。（何樂音樂提供）

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