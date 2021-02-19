台北商用空間短缺，建商在北士科園區超前部署，據信義全球資產調查，目前華固、永陞、中鼎旗下的興利開發三案已取得建照，加上目前已申請都審中的華固、遠雄、長虹等案，以及市府預計招商的地上權案，預估未來六年內將釋出15萬坪辦公面積，將成為台北另一個新興的辦公供給商圈。

近年台北非核心商圈商用土地大翻身，繼內湖及南港土地交易熱絡後，北投士林科技園區科專區土地成為建商鎖定重點目標，信義全球資產總經理柯宏安表示，北投士林科技園區內的科專區土地約7.5萬坪，其中私有地43筆地號共約4.5萬坪，近二年已有近35％土地已取得建照、申請都審、登記信託等已開始或擬規畫興建的進展。

由於市中心土地一地難求，看準企業對於新辦公空間需求，持續超前部署，加快開發興建的腳步，搶企業進駐商機，可望吸引有設立企業總部需求，或先以相對較低購入成本的企業提前布局進駐。

調查顯示，北士科科專區土地中，以味丹旗下的豐樂地產持有土地面積最大，其次為江陵機電。目前北士科已有三案取得建照，包括華固建設在2019年買下898坪土地，預計推出「華固創富」釋出約4,000坪辦公面積；中鼎集團的興利開發在2017年買下1,567坪土地，預計做為「中鼎集團第二總部」，辦公面積約5,000坪；而永陞建設則在去年取得建照，預計釋出約3,000坪辦公面積，三案合計面積約1.2萬坪。

已完成都審、未來開發廠辦的個案，還包括長虹、華固及遠雄等三案，預估分別釋出8,000坪、3,000坪、7,000坪辦公面積，再加計已登記信託擬合建，或興建有進展的科專區私有土地，未來六年將可釋出6萬坪土地。此外，台北市T16、T17、T18設定地上權招商案，若順利標脫，預估也有約9萬坪的辦公面積釋出。

(工商 )