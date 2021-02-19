【愛傳媒朱宗慶專欄】大年初六，經過農曆新年充分休息過後，2月17日一早分別在教學總部、基金會與打擊樂團團拜，緊接下午再到國表藝，工作領域全面歡喜開工，迎接新開始，一切令人充滿期待與希望！

對我來說，反省回顧與積極展望向前經常是兩線並行，新春團拜是整年度工作的新起點，雖然是每年例行性的活動，但總讓我有許多感觸與感動。

17日新春團拜很高興能與夥伴們互道新年快樂，更看見團隊的充沛動能與凝聚力，相當振奮！

以JPG團隊來說，團隊中年資超過30年的夥伴就有6位，超過10年的更是將近百位，對此我心懷感恩與珍惜，感謝大家的信任與共同努力，我們才能逐夢、築夢踏實。

當然，「玩真的」的態度與信念，是我在工作、生活、待人處事上不變的準則；將工作團隊視為家，工作夥伴視為家人，讓團隊成為有溫暖與力量、有溝通與交流，一起追求夢想的所在，更是我的期待。

新的一年，期望以相同的熱情與專業、「玩真的」的態度，迎接接下來的工作！此外，也期待透過更多的溝通與理解，真正落實目標與夢想，一起完成更多的事情。

我們準備好了！加油！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)