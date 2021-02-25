社群媒體巨擘臉書（Facebook）捍衛就付費新聞機構而與澳洲間爭端的處理方式之際，今天矢言未來3年至少投資10億美元（新台幣283億元）支持新聞業。

法新社報導，臉書全球事務部門負責人克萊格（Nick Clegg）聲明指出，臉書準備好支持新聞媒體，但重申對授權支付的擔憂。

臉書恢復新聞連結作為與澳洲官方達成妥協的一部分後，克萊格表示：「臉書非常樂意與新聞出版業者成為夥伴。」

「我們絕對認可，優質新聞居開放社會如何運行的核心地位，告知公民並賦予他們權力，以及讓有權力者負起責任。」

臉書和谷歌（Google）援引他們在民主中的關鍵角色，過去一直都捐助資金支持新聞業。

克萊格在部落格以「臉書在澳洲的新聞連結發生何事的真相（The Real Story of What Happened With News on Facebook in Australia）」為題，發文捍衛這家位於加州的社群巨頭。

他在文中表示，爭端核心在於對臉書和新聞出版業者之間關係的誤解。

克萊格說，遵守當初由澳洲建議的法律，「臉書在仲裁制度下，將被迫支付跨國媒體可能無限制的金錢，而這個仲裁制度故意錯誤地描述出版者和臉書間的關係。」

根據澳洲競爭監察機構，線上廣告每100美元支出，Google獲得53美元、臉書取得28美元，所剩部分由其他參與者分得。

(中央社)