你聽過火星的風聲嗎？日前美國國家航太總署（NASA）探測車「毅力」號（Perseverance）上周四抵達火星，23日NASA首度公開了它18日降落的驚人影片，讓人得以一窺有史以來太空船降落火星最貼近的影像。對此，新北市長侯友宜今天也PO出一張自己KUSO登上火星後，在上面品嚐地瓜的照片，不知道那裡的土壤適不適合種出跟新北金山一樣又甜又好吃的呢？他並詢問廣大網友，「大家覺得可以帶什麼東西上去火星呢？」。

據《美國有線電視新聞網CNN》和《新科學家》（New Scientist）雜誌22日報導，NASA公佈的影片從「毅力」號進入火星大氣層230秒後開始拍攝。「毅力」號在降落的過程中，動用了5具攝影機拍下影像。影片顯示，在探測車下降之際，降落傘在火星上方7英里（約11公里）處啪地一聲張開，以減緩速度。而從影片中可以讓人進一步了解，置身這紅色星球所聽到的聲音和眼見的景象。事實上，除了影片外，「毅力」號還首度收錄了火星吹著微風，還有探測車降落火星表面時操作的聲音。

NASA代理署長朱爾契克（Steve Jurczyk）說，「毅力」號才展開任務，就提供了太空探測史上最富代表性的影像。而要送探測器上火星，需要驚人的工程設計和精準度。工程師把探測車降落火星的過程形容為「恐怖7分鐘」（seven minutes of terror）。探測車必須在沒有NASA的協助下，穿越稀薄的火星大氣層像自由落體般急速降落。

火星影片公佈後，也引起網友熱烈討論，侯友宜25日也跟上時事，PO出一張市府同仁幫他PS的合成照，照片可見侯友宜手拿一籃地瓜，並透露他「不知道那裡的土壤，適不適合種出跟我們新北金山地瓜一樣又甜又好吃的呢？」，他並詢問廣大網友，「大家覺得可以帶什麼東西上去火星呢？」。

你也許看過 #來自星星的你，但有聽過來自 #火星 的風聲？ 日前 #毅力號 #火星探測車 成功登陸火星並傳回火星影像，許多天文迷為之瘋狂，同時 NASA - National Aeronautics and Space... 由侯友宜發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)