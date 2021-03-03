柯權祐近日獲選「2020兒童少年好Young人物」獎，孝行令人動容。（許哲瑗攝）

「媽媽，讓我當妳的雙眼！」新北市三民高中柯權祐自幼視力近乎半盲，母親則是全盲的視障者，柯權祐心疼母親罹患糖尿病與腎疾，須洗腎維持生命，又須擺攤賺錢維持生計，利用課餘時間協助母親販賣地瓜、水果；近日獲選「2020兒童少年好Young人物」獎，孝行令人動容。

柯權祐出生不久就罹患眼球震顫及斜視，父親以車床加工為業，母親有視障、糖尿病、腎疾，須洗腎維持生命，為了貼補家用，母親常在公園與市場擺攤賣地瓜、水果，柯權祐心疼母親辛苦，從國小就會幫忙做家事、陪同擺攤，也練就一身叫賣的好本事。

「所有的不如意和挫折，都當作上天對我的磨練。」柯權祐樂觀地說，因不捨母親生病還去工作，自願去幫忙擺攤，收攤回家就溫習功課，不影響課業；老師胡妤慧也稱讚他，對於同學嘲笑及不諒解，往往能展現堅強韌性，還常常講笑話給師長和同儕聽，帶給同學很多歡笑。

柯權祐去年才榮獲全國孝行獎楷模，近日又獲選國語日報社主辦「2020兒童少年好Young人物」，是新北市唯一獲獎學生，侯友宜昨於市政會議表揚並表示，柯權祐面對先天身體障礙，展現少見的勇氣及胸懷，值得成為所有學生的榜樣。

(中時 )