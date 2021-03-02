台東一名17歲李姓少年，2月28日與同學及社福機構女教保員，到美麗灣杉原海水浴場戲水失蹤，昨（1日）尋獲遺體。李母現場確認兒子身份、崩潰痛哭，表示與孩子約好18歲自立後全家團圓，如今夢碎，她痛訴，怎可讓一個女教保員帶10個大男孩去危險的地方玩！

據了解，不幸溺斃的少年為高職學生，被安置在社福機構生活，28日下午由機構蘇姓女教保員帶領同學10餘人，一起到杉原海水浴場遊憩。李姓少年在深水處游泳時，突遭大浪捲走，當時他還試圖往回游，但是海浪太大，把他捲得更遠，當時還有兩人試圖去拉他，但是沒拉到就被浪沖走。

「海水很冷，不要玩了，快回來」，李姓少年的母親，1日望著茫茫大海、呼喚兒子，李母還拿銅板擲筊，祈求奇蹟出現，不料最後等到兒子冰冷遺體，崩潰痛哭。

據悉，李生就讀台東某高職，有意考餐飲證照，不幸溺斃，廚師夢碎。據自由時報報導，李母表示年輕時無力照顧3個孩子，才將大兒子（李姓少年）和患有心臟病的女兒送到同一間收容機構，自己則與小兒子同住。原本約好孩子18歲自立之後，一家4口可以團圓，如今兒子17歲魂斷海邊，全家團圓夢碎。

李母除痛斥怎可讓一個女教保員帶10個大男孩去危險的地方遊玩，也質疑美麗灣雖然還沒點交台東縣府，但至少應該要有人員管理。

對此，台東縣交通及觀光發展處提醒，杉原灣海水浴場暫未對外開放，呼籲民眾切勿冒險戲水、下海游泳。待美麗灣點交完成後，縣府預計於暑假前開放杉原灣海水浴場，屆時也將設有專人管理，進駐合格救生員。

(中時新聞網)