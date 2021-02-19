九份停車一直困擾觀光客與地方居民，各家收費不一越靠近老街越高，初二有吳姓民眾開進去標價兩個小時150的私人停車場，不料停到第三小時卻被要求收300，詢問店家為何，還被一群人團團圍住，只好摸摸鼻子付錢走人。新北市交通局春節期間會同瑞芳警分局展開稽查，查獲2家業者未公開標示停車費率或收費不實，交通局依法裁處最高1萬5千元罰鍰，並將連續開罰。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，九份地區於連續假期間出遊人潮多，因停車空間有限，開車族遭私人停車場敲竹槓的消費糾紛，時有所聞。

陳明湖說，今年春節連假期間，交通局即會同警方針對九份老街等周邊私人停車場展開聯合稽查，計查獲2家私人停車場未公開標示停車費率和收費不實。

其中1家位於九份老街旁停車場，交通局依停車場法處以最高1萬5千元罰鍰，惟業者屢勸不聽，交通局因此祭出連續開罰，直至業者改善，也呼籲民眾倘遇收費不實情況可備妥相關事證逕撥1999舉發。

交通局也籲請假日前往九份旅遊的民眾多利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可免費停放在水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街，倘遇連續假日交通局亦將協調屬私人所有之新九號停車場免費開放供民眾使用，以紓緩停車需求。

(中時 )