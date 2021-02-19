外電引述知情人士稱，騰訊控股已完成一輪融資，獲得83億美元銀團貸款，遠超最初60億美元的目標，是自2016年來中國企業在亞洲的最大一筆離岸銀團貸款。

知情人士表示，共有12家銀行參與了騰訊的融資交易。騰訊計劃將這筆貸款用於一般經營目的。

報導指出，騰訊1月亦獲得13億歐元貸款用於增持環球音樂的股份。

騰訊外，其他科技巨頭近期也在紛紛進行債務融資，阿里巴巴2月初發行50億美元債券，百度尋求30億美元銀團貸款。

(工商 )