騰訊傳獲83億美元銀團貸款 遠超目標 16:522021/02/19 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述知情人士稱，騰訊控股已完成一輪融資，獲得83億美元銀團貸款，遠超最初60億美元的目標，是自2016年來中國企業在亞洲的最大一筆離岸銀團貸款。 知情人士表示，共有12家銀行參與了騰訊的融資交易。騰訊計劃將這筆貸款用於一般經營目的。 報導指出，騰訊1月亦獲得13億歐元貸款用於增持環球音樂的股份。 騰訊外，其他科技巨頭近期也在紛紛進行債務融資，阿里巴巴2月初發行50億美元債券，百度尋求30億美元銀團貸款。 16檔外資連買 紅包行情續燒 國道服務區營收排行 新東陽大贏家 (工商 ) #貸款 #騰訊 #億美 #元銀團 #遠超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3,000億美元大陸貨關稅 葉倫重申會保留 10:542021/02/19 財經 高雄橋頭房市戰區 建商搶進 04:102021/02/19 產業．科技 台灣權王－業績掛帥 台達電、愛普權證旺 04:102021/02/19 證券．權證 港股早盤跌259點 回測十日線關卡 12:402021/02/19 財經 美起訴3北韓駭客 控竊13億美元 04:102021/02/19 全球財經 產險公會：2021目標保費預估破2,000億 11:332021/02/19 財經 復甦前景樂觀 亞股潛利大 04:102021/02/19 投資理財 遠雄夢幻共享辦公室 濃濃文青風 04:102021/02/19 財經要聞 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 《集中市場》大咖推倒金牛 外資連2賣 15:232021/02/19 財經 A股累計分紅額 首超人民幣10兆元 11:402021/02/19 財經 財經熱門新聞 孟晚舟引渡案加拿大表態 檢方：川普已下台讓此案不涉政治 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 證交所公告2/10～16台股休市 2/20補班不交易 - 財經 破天荒 遠雄房地產首度對外接案 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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