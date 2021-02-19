台灣零售市場自去年年中起便步上復甦之路，2020年統計全年零售營業額創下歷年新高(達新台幣3.86兆元，年增率為0.2%)，激勵台灣零售業者積極展開佈局的信心。民眾消費習慣的改變，也加速商家數位轉型步調，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶說，據我們的調查，有77%台灣餐飲商家將提供更多據點以利網路訂購取貨或外賣服務，其他業種則一致反應全通路整合的必要，例如有約五成商家將於實體商店內規劃更多空間以利服務線上消費客群，反映了實體店面空間產生質變已是進行式，疫情則扮演了重要催化劑。

李嘉玶表示，有賴民眾「報復性消費」的貢獻，去年年底整體零售營業額擺脫衰退令人驚喜的扳回一城，除了餐飲業受到許多年終尾牙預防性取消的衝擊，整體零售業已回歸疫前水平。值得一提的是，觀察聯合信用卡中心發佈的一筆數據，網路刷卡訂餐加倍走升成為「疫」外驚喜；去年3月起因疫情升溫，餐飲外送平台每月信用卡消費筆數突破了過去以來平均的200~300萬筆，3月達439萬筆高成長，4月更突破600萬筆。

觀察台灣零售市場2020年全年表現，其中網路銷售額（各行業透過網路銷售商品或服務）全年營收表現亮眼（達新台幣3,418億元，年增率為19%），可謂市場預料之中的驚喜，尤其是疫情下的宅經濟強勢發酵，商家在避免群聚感染下擴大網路銷售服務及促銷檔期，民眾也在尋求社交距離需求下開啟了消費新習慣，商家的數位轉型步調在疫情下更趨加速落實。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，回顧去年4月疫情最嚴重時期，當月零售營業額出現罕見兩位數大幅度衰退，時下訪察台灣商家的零售計畫及策略，有五成以上的商家被迫暫停所有擴張或開幕計畫，當我們於去年第四季二度訪察時，隨著台灣零售市場當時已逐漸步入全面復甦，近半數業者看市態度已轉樂觀，並表示2021年展店策略將按計畫進行，顯示了歷經2020年疫情為我們上了一課後，許多商家調整了營運體質並已蓄勢待發，預料今年將採取更積極的行動，甚或趁此波租金下滑趨勢中，積極尋求在精華地段開設新點的機會。

(時報資訊)