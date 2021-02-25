文曄(3036)於今(25)日召開法人說明會，去年稅後淨利創下歷史新高，每股賺5.22元，首季因手機端客戶季節性調整，營收恐呈現季度下滑，但依舊相較前年成長19%至26%，但全年整體表現依舊維持成長態勢。

文曄2020年第四季合併營收約為1091億元，合併營業利益約15.7億元，合併稅後淨利約12.4億元，年成長約75%，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算稅後EPS約1.57元。

文曄2020年合併營收約為3,531億元，合併營業利益約53.2億元，合併稅後淨利約37.9億元，年成長達50%，創全年歷史新高，以加權平均股數計算稅後EPS約5.22元，若以2020年期末股數計算EPS約 4.81元。

展望2021年第一季，文曄預估營收將介於920至980億間，約當年成長19%至26%之間。

就產品應用別而言，第一季文曄預估，手機客戶進行季節性庫存調整因而營收呈現季下滑，但維持年成長趨勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等皆因需求持續強勁，呈現季成長與年成長趨勢。

因應疫情帶動全球數位化加速與氣候變遷造成極端氣候頻繁等挑戰，文曄持續進行數位轉型，使用智能營運管理系統來提升營運效率。展望未來，文曄將持續追求經由擴充加值服務與提升市占率，以維持可持續性的成長。

(時報資訊)