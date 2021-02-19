宜蘭大同地震規模3.2 最大震度3級 18:522021/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午5時56分發生芮氏規模3.2地震，震央位於宜蘭縣政府南偏西方17.0公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣3級。(圖取自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時56分發生芮氏規模3.2地震，地震深度5.4公里，震央位於宜蘭縣政府南偏西方17.0公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣3級。 228連假首波車潮 下周五湧現 施羅德申請在中國設立公募基金公司 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #大震 #規模 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北台去年269個新建案 完銷 04:102021/02/19 財經要聞 韓初判台傾銷扁軋鋼品 最高徵9.51％反傾銷稅 11:292021/02/19 國際 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 聯合再生台灣模組市占率 2021年可望蟬聯龍頭 17:402021/02/19 財經 古峰剛當爸就入伍思念妻兒噴淚 04:102021/02/19 娛樂新聞 轎車時速近百撞路人 1人摔進副駕亡 1人卡50米外圳溝死 17:352021/02/19 社會 是方雙引擎發威 2020年每股盈餘8.67元寫歷史新高 17:102021/02/19 財經 疫情正面發展＋美債殖利率快速反彈 2021年金價 恐歸於平淡 04:102021/02/19 投資理財 《光電股》聯合再生今年拚蟬聯台灣太陽能模組出貨冠軍 17:222021/02/19 財經 雙引擎驅動 友銓首季不淡 04:102021/02/19 產業．科技 四年超車特斯拉：市調機構看好福斯 2025 年問鼎全球最大電動車廠 10:032021/02/19 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 媽突將歷年紅包全數歸還 她見金額淚崩：怎不拿去用 - 生活 北漂月薪5萬！返鄉炫耀台北生活 他一見表哥卻哭了 - 生活 天外飛來138萬 60歲男退休3年收大紅包 - 生活 明天初九天公生 拜對旺整年！8大禁忌別犯了 - 生活 烏克蘭正妹被逼來台 母淚喊：現在會恨我但以後會謝我 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。