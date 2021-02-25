82歲華爾街傳奇、資產管理基金GMO共同創辦人兼首席策略師葛蘭森(Jeremy Grantham)本周在個人podcast節目「像頂尖人一樣投資」(Invest Like the Best)裡重申自己已經公開陳述數個月的觀點，即美股正面臨史詩級泡沫，這次他給出時間，稱如果大家夠幸運，可以撐到今年5月才會看到泡沫破裂。

葛蘭森稱，這次泡沫比起2000年那次更令人印象深刻，因為80%個股估值都被過度提高，而當人們經常可以在新聞頭版看到財經消息、晚間新聞在討論特斯拉(Tesla)或GameStop瘋狂漲勢，就可以感受股市過熱。「如果這泡沫能持續到5月，我們就已經算相當幸運了。」

他形容現在的美股市場「瘋狂」，而且充滿「不理性」投資人，還指出泡沫不是制度性的，也不是機構投資人推動，主要力量是散戶，而且這些散戶「絕對是瘋子」，日前對做空機構的敵對情緒，也是個很好信號，表明泡沫正進一步發展。

在節目中，葛蘭森還讚揚了電動車，並且肯定此一產業未來發展。此外，他還多許多主要經濟體低迷的出生率表達憂心，認為這影響經濟規模會超過任何事，比很多人想得都糟。

來自英國的葛蘭森畢業於哈佛商學院，被廣泛認為是關於各種股票、債券、商品市場上博學的投資者，擅長預期各種泡沫。不過這也不是他第一次提供泡沫破裂時間預測，去年10月下旬他曾表示美股數周內就可能會崩盤；今年1月，他在社群網站發文，稱目前已是超級泡沫晚期階段。

(中時新聞網)