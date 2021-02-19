併入和泰汽車集團三年的和泰產險公司，19日獲得中華信評第一次授與的企業信用評等，主要是長期發行體信用評等與財務實力評等，均達到「twAA」，評等展望亦為「穩定」，以該公司在國內產險市場市占率僅5.2％、排名第8，資本規模偏小約2億美元等條件來看，仍有和國內產險同業相近的信評水準，可說是母集團大量轉介汽車保險業務所作出的貢獻。

中華信評主辦分析師藍于涵指出，和泰產險的資本與獲利能力在「強」的等級，其市場地位與營運績效表現在台灣的產險市場中，均屬令人滿意等級。雖然母集團和泰汽車引入大量業務，和泰產險為集團客戶提供的全面性金融服務，但由於金管會對於保險業的審慎監理，且對保險公司資源與其股 東分享具有限制，因此和泰產險的信用結構隔離於母集團之外。

藍于涵並強調，台灣的保險業主管機關在限制保險公司支持母集團方面，「有記錄可證」，以避免保險公司因過度為母集團提供支持，而損及自身的信用品質。基於此，和泰產險的評等結果高於母集團全球評等合併信用結構兩個級距。

和泰產險於2017年易主、並加入和泰汽車集團，中華信評指出，該公司經歷了相當高的保費成長，其中大部分是由母集團汽車經銷商轉介的汽車保險業務帶動。和泰汽車集團擁有國內最大的汽車經銷網路，亦因此掌控了國內相當大一部分的新車保險業務。中華信評預期，和泰產險將在未來數年內，將以追求高於平均水準成長的方式進一步擴大其市占率。

(工商 )