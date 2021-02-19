總統府今傍晚發布國安相關人事異動訊息，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員。藍委陳以信直言，府方選在周五發布人事異動，一再玩這招很不可取，他認為，「陳明通主委」明降成國安局長，真是委屈了。

國民黨外交國防立委 陳以信。(圖/本報資料照)

陳以信19日晚間在臉書直言，總統府又趁週五下午發布「人事命令」，這種新聞模式幾乎成為慣例。陳以信提到，自己也當過府發言人，深知這種操作手法目的，就是希望「壓低人事新聞的重要性」，預期經過一個週末，新聞就會轉向，人事調整也就順利過關，堂堂總統府發布重要國家人事，卻一再玩這招，實在很不可取。

針對這次人事案，屬於總統國安團隊變動，人選但憑總統喜好，他不置喙，但他對「國安局長短任」這點很有意見！他提到，邱國正去年四月底首度傳出要擔任國防部長時，就在外交國防委會質詢過，由於與邱共事過，知他治軍嚴謹，應可勝任部長重任。

但問題是，他會變成史上最短國安局長，國安業務多屬機密，很多機密局長要上任很久才會知道，因此國安局長短任，也是一種國安風險。

陳以信解釋，國安局從成立以降，大多國安局長都是久任，在邱之前只有許惠祐、李翔宙、楊國強比較短（按：蔡朝明第二任雖短，但不是新任），可是許楊是因政黨輪替換人，李是因病離開。因此，只有邱是真正提早下台，因此蔡總統此項任命對國安有傷，應該向國人說明背後決策原委。

此外，對於陳明通接任國安局長，他只有一句話：「委屈了」，陳以信說，陸委會主委接任國安會秘書長都不為過，接國安局長根本是「明降暗降」。不過陳既然接了，就希望不是當跳板，真正把頭洗下去，要當就當久一點，「千萬不要把國家安全當兒戲」。

最後，陳以信也呼籲陳明通，他和國民黨立委們在外委會等他來。他並預告，自己第一個問題就要問陳：「你是不是把國安局長當跳板？有沒有久任局長全面掌控國家安全的準備？」。

#總統府國安人事調整 #國安局長短任不利國家安全穩定 #陳明通主委變局長一句話委屈了 總統府又趁週五下午發布人事命令，這種新聞模式幾乎成為慣例。以信也當過府發言人，深知這種操作手法目的，就是希望壓低人事新聞的重要性，預期經過一個週末，新聞... 由陳以信發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)