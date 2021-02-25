國防安全研究院今天舉行學官結業典禮，蔡英文總統鼓勵軍官突破現有框架思考，發揮潛能，讓臺灣未來能有更好的將官跟校官。她提到，許多國外智庫都有現役軍人，對戰略情勢進行研判並提出解決方法，希望台灣的軍人可以做到這種程度，國家的戰力一定會更強。

蔡英文今天下午出席「國防安全研究院學官結業典禮暨同學會」，首先恭喜將官及校官們，順利完成派駐國防院的駐點研究工作。

此次計畫鼓勵現役的軍官與研究人員或學者進行交流，她說，因為大家平時的工作都很忙碌，來到國防安全研究院後，能夠花一些時間好好地思考，也有其他人能夠引導、刺激思考，把自己的潛能發揮出來，這是很好的一件事。

蔡英文提到，她曾到很多國外智庫去參訪，看到許多的智庫裡都有現役軍人；在一些軍事單位裡，她也看到現役軍人對於戰略的思考、情勢的研判，或軍事問題的分析、推論及解決方法，都有一套自己的想法，而且是能夠說服別人的想法。

當時她心裡就在想，如果臺灣的軍人也可以做到這種程度，國家的戰力一定會更強。雖然軍人最重要就是要服從，但她認為，這並不表示軍人不能有自己獨立的思考，而且是能夠突破很多現有框架的思考，這是她希望能夠在國軍身上看到的。

蔡英文表示，她相信將官及校官已經具有相當的養成，也有一定的穩定跟韌性，能夠在這個時候到國防院發揮潛能，讓臺灣未來的國軍能夠有更好的將官跟校官，「這是我的心願」。

她感謝國防院董事長霍守業及執行長林成蔚，讓她這個心願可以開始實現，也感謝姜振中指揮官帶領後備指揮部支援國防院。這段時間以來，知道大家在工作崗位上及國防院的課程之間，有許多辛苦及掛念的事情，「未來政府會持續改善及精進制度，讓大家不用兩地奔波」。

國防院有許多從事相關軍事研究的學者及研究人員，她相信與大家的互動應該都能夠很快進入狀況，國防院好幾年都被點名是最有希望的、最好的新興智庫，相信在大家共同努力之下，將來會是區域間最好的智庫；它不但是一個研究的智庫，更是與軍人養成緊密結合的智庫。

她也希望大家回去部隊後，不要忘了這一段的日子，也很歡迎大家再回來，希望在國防安全的這條路上，大家繼續一起努力，「讓國家越來越好，國軍戰力愈來愈強」。

(中時 )