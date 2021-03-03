大陸暫停進口台灣鳳梨，蔡英文總統今天與南部產區的4個民進黨縣市長合力推銷鳳梨，蔡英文表示，目前外銷到日本的部分預計有5千公噸。各國駐台代表處也紛紛表達支持。只要我們團結支持認真的農民、支持優質的產品，國際社會也一定會跟台灣站在同一陣線。

蔡英文今天在臉書向民眾喊話「產季前預購，盛產時加購，一起買鳳梨、挺農民！」

她說，這幾天，從中央到地方，大家都團結推銷台灣的鳳梨。除了行政院農業委員會投入10億元經費穩定價格外，南台灣鳳梨主要產區的4個縣市，也一起組成了「嘉南高屏鳳梨台灣隊」。

今天嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，也都使出渾身解數，跟她一起來行銷鳳梨及加工品。

蔡英文表示，她要謝謝國內外好朋友的支持，短短幾天，鳳梨認購量已經超過4萬1000公噸，其中外銷到日本的部分，預計有5000公噸。各國駐台代表處也紛紛表達了支持。

接下來，從三月底開始，連續有好幾個月都是鳳梨產季，她希望大家「產季前預購、盛產時加購」。只要我們團結支持認真的農民、支持優質的產品，國際社會也一定會跟台灣站在同一陣線。「我們一起來努力，在挑戰中壯大台灣」！並再度呼籲「吃爆台灣鳳梨」。

(中時 )