蔡總統在年前召開國安高層會議指示，由副總統賴清德與前副總統陳建仁共同主持一項計畫，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的瞭解評估；賴清德今表示，沒有任何一個國家有權利，也不該阻止台灣去取得保障國人健康安全的疫苗。

賴清德今在臉書指出，台灣疫苗政策非常正確，請大家要有信心！目前國內疫苗已經有很好的研發成果，不需去鼓吹使用大陸疫苗，政府和民間會繼續共同努力，盡全力守護國人健康安全。

他要公開呼籲，疫情肆虐，外國人是人，台灣人也是人，只要是人都應該擁有健康平權，所以沒有任何一個國家有權利，也不該阻止台灣去取得保障國人健康安全的疫苗。

他說，台灣疫苗政策採取國際採購及國內研發並重，蔡英文總統也清楚的向國人報告，台灣所需的3,000萬劑疫苗，在國際上已簽約購得2,000萬劑，另外1,000萬劑則由國內的廠商生產研發。

他表示，前幾天，他也特別走訪了國內幾家疫苗公司，表達政府對國內疫苗研發的支持，政府積極扶植國產疫苗，不僅衛福部補助研發經費，在行政程序上也給予協助，同時適用緊急使用授權和預採購機制。

(中時 )