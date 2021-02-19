今年《消費者報告》評選的前十大汽車品牌不再是奢華車的天下，有超過半數是價格親民的品牌，其中馬自達更首度登上排行榜冠軍。近年備受矚目的電動車品牌特斯拉因可靠度不佳，品牌名次跌至第16名。

《消費者報告》在18日發表今年汽車品牌評分卡，針對32家品牌進行總評比，由馬自達拿下最高分80分，其次依序是寶馬、速霸陸、保時捷、本田、凌志。

去年在全球疫情肆虐之下，各國經濟遭受嚴重打擊，但馬自達依舊在北美締造營收成長，主要是因為CX-9七人座休旅車及CX-30跨界休旅車熱賣。

(工商 )