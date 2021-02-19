今年《消費者報告》評選的前十大汽車品牌不再是奢華車的天下，有超過半數是價格親民的品牌，其中馬自達更首度登上排行榜冠軍。近年備受矚目的電動車品牌特斯拉因可靠度不佳，品牌名次跌至第16名。
《消費者報告》在18日發表今年汽車品牌評分卡，針對32家品牌進行總評比，由馬自達拿下最高分80分，其次依序是寶馬、速霸陸、保時捷、本田、凌志。
去年在全球疫情肆虐之下，各國經濟遭受嚴重打擊，但馬自達依舊在北美締造營收成長，主要是因為CX-9七人座休旅車及CX-30跨界休旅車熱賣。
(工商 )
今年《消費者報告》評選的前十大汽車品牌不再是奢華車的天下，有超過半數是價格親民的品牌，其中馬自達更首度登上排行榜冠軍。近年備受矚目的電動車品牌特斯拉因可靠度不佳，品牌名次跌至第16名。
《消費者報告》在18日發表今年汽車品牌評分卡，針對32家品牌進行總評比，由馬自達拿下最高分80分，其次依序是寶馬、速霸陸、保時捷、本田、凌志。
去年在全球疫情肆虐之下，各國經濟遭受嚴重打擊，但馬自達依舊在北美締造營收成長，主要是因為CX-9七人座休旅車及CX-30跨界休旅車熱賣。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。