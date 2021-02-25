CEVA，全球領先的無線連接和智慧感測技術的授權許可廠商宣佈將擴展與LG電子的長期合作夥伴關係，其Freespace MotionEngine智慧電視軟體技術將打進採用LG webOS智慧電視平台的協力廠商電視品牌中。

LG電子家庭娛樂公司企業業務策略資深副總裁Lee Sang-woo表示，在公司將電視業務推展為提供軟體和內容服務的過程中，把webOS平台擴展到其他電視品牌是我們重要的發展里程碑。CEVA的 MotionEngine智慧電視軟體支援的點擊動作控制功能，在webOS平台和LG Magic Remote的普及中發揮了不可或缺的作用。憑藉協力廠商的電視品牌向更多webOS用戶介紹這款直觀的使用者介面，這是公司電視業務發展願景的關鍵所在。

根據擴展的協定內容，LG將向採用webOS平台的協力廠商電視品牌授權其廣受讚譽的webOS智慧電視平台，這個平台加入了CEVA MotionEngine智慧電視軟體支援的直觀點擊游標控制功能。這標誌了LG這家全球性的電視製造商首次同時開發和銷售電視硬體和軟體，期望提高LG在全球家庭娛樂市場的佔有率。

十多年來，CEVA的Hillcrest Labs Freespace MotionEngine智慧電視軟體一直是webOS的一部分， LG已將其整合到超過一億台電視中。這款精確且直觀的點擊游標控制軟體讓使用者只需按一下即可瀏覽電視螢幕上的任何內容，不需要反覆地按壓方向鍵來查找螢幕內容，因此在觀看電視時能更有效地操作使用者介面。LG的Magic Remote確保用戶可順暢地使用此項功能，以及webOS平台中所包含的其他豐富的創新功能。

CEVA感測器融合業務部門副總裁兼總經理Chad Lucien表示，我們非常高興擴展與LG長達十多年的合作關係，LG在家庭娛樂業務上已開啟了一個令人興奮的全新階段。LG廣受好評的智慧電視平台和Magic Remote，配備我們的MotionEngine智慧電視軟體功能後，可為LG電視帶來絕佳的易用性。我們很榮幸與LG進行合作，因為LG藉著新的webOS平台授權許可計畫擴大了客戶群。

(工商 )