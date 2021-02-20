蔡政府昨天公布國安首長人事異動，對此中山大學政治學研究所教授廖達琪分析，由本次人事異動看來，蔡政府應該打算走比較緩和的國安路線，爭取與大陸對話的空間和機會。

廖達琪指出，本次人事異動以陳明通最為關鍵，因為陳與大陸關係密切，聯絡管道也多，但過往陳明通當陸委會主委，陸委會由行政院管轄，國安局則由總統直接指揮，因此這樣的調動可以讓蔡英文更方便指揮陳明通並借重他對大陸的聯繫管道，意味著蔡英文想緩解兩岸關係。

廖達琪解釋，過去川普把台灣推到前面，採行挑釁為主的政策，但如今拜登不希望繼續這種路線，所以由本次人事調整看來，我方也將改走比較緩和的國安路線，爭取與陸方對話的空間與機會。

淡江大學教授陳一新也分析，相較陳明通，邱太三比較圓融，預估由他接掌陸委會之後陸委會對大陸的口徑會更溫和一些，不過之前陳明通當主委時，不太親自對外發言，而是交由副主委邱垂正，邱垂正對陸方措辭往往很強硬，未來陸委會主要由誰發言值得觀察。

陳一新還透露，據他了解，前年陳明通提前掌握大陸國家主席習近平將提出一國兩制台灣方案，讓民進黨選舉大勝，這也成為如今他可以出掌國安局的關鍵。

陳一新還指出，原本國安局相較調查局等其他機構較為中立，會同時徵詢藍綠營學者的意見，但換了陳明通當國安局長後，不一定會維持這樣的做法。

而對於現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，陳一新認為這是嚴德發得罪美國在台協會(AIT)處長酈英傑的下場，去年酈英傑演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但嚴德發卻回稱，我國並無新增軍購規畫，形同打臉酈英傑，讓酈英傑不爽，如今讓當過國安會秘書長的嚴德發轉任國安會諮詢委員，等於讓他降級，形同對他的懲罰。

(中時 )