英國領導人當地時間19日在德國慕尼黑安全會議發言中稱，「英一貫發聲反對中國『鎮壓』新疆維吾爾族人民，已採取措施確保英企業供應鏈不被『新疆侵權行為玷污』」，並稱「中國『違反條約』，在香港實施『壓制性』的國安法後，英向香港近300萬人提供獲得英國籍的途徑」。

中國駐英大使館發言人對此回應：英方有關言論罔顧事實、混淆是非，是對中國內政的無理干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方已多次就英方涉疆、涉港錯誤言行提出嚴正交涉。發言人提出三點強調：

第一，所謂新疆維吾爾族人民「被鎮壓」完全是西方反華勢力編造的「世紀謊言」。

當前，新疆社會穩定、經濟增長、民族團結、宗教和睦、文化發展、民生改善，各族人民依法享有廣泛的權利和自由。2019年新疆吸引遊客突破2億人次，過去40多年新疆維吾爾族人口翻了一倍。

英方藉口無稽謊言對相關公司採取限制措施，完全違背國際關係基本準則、違反國際貿易規則和市場經濟原則，將損害包括英國在內的各國企業和消費者利益。中方將依法採取必要舉措維護自身合法權益。

第二，所謂「中國實施《香港國安法》違反條約」完全站不住腳。

《香港國安法》旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，有利於全面準確貫徹落實「一國兩制」、有效保障香港民眾權利與自由。

《香港國安法》實施以來，香港開啟了由亂向治的轉折，「一國兩制」體現出更強生命力，香港民眾權利和自由得到更好保障。需要澄清的是，英方曾在中英有關備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，現在卻執意單方面改變安排，嚴重違背自身承諾、違反國際關係基本準則。中方已就此採取相應措施，並保留採取進一步措施的權利。

第三，新疆和香港都是中國領土，新疆事務和香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。

中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干預的決心堅定不移。中方敦促英方認清和尊重事實，立即停止干涉中國內政，否則必是搬起石頭砸自己的腳。

(中時 )