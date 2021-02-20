美國國家航空暨太空總署（NASA）今天發布火星探測車「毅力號」所傳回令人驚嘆的新照片，其中包括毅力號藉由電纜緩緩降落火星表面的畫面，為首次捕捉到這樣的景象。

這張高解析度的照片是從地球運送「毅力號」（Perseverance）的太空船降落台上攝影機所拍下。

法新社報導，降落台當時用8引擎「噴射背包」（jetpack）把速度降到約每小時2.7公里，這是「天空吊車」（skycrane）操作的一部分，也是降落的最後階段。

毅力號的首席工程師史蒂澤納（Adam Steltzner）說：「大家可以看到探測車的引擎揚起塵土。」他估計畫面是在距火星表面兩公尺處拍到。

畫面中看到的3條直線是將毅力號固定在降落台下方的機械繩，彎曲的纜線則是用來將數據從攝影機傳送到毅力號。

毅力號著陸後就斷開6.4公尺長的電纜，讓降落台可以飛離並安全著陸。

另一張新照片是NASA的火星勘測軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter）所拍，呈現毅力號穿過大氣層的景象。

毅力號也已上傳遞首張高解析度的彩色照片，顯示降落在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater，暫譯）平坦地區的狀況。杰哲羅隕石坑研判在數十億年前有河流和深水湖存在。

第2張彩色照片拍到的是毅力號6個輪子中的其中1個，旁邊有幾塊蜂窩狀的岩石，科學家認為可能已有超過36億年的歷史。

(中央社)