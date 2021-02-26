噴射推進實驗室JPL的毅力號(Perseverance)火星車剛剛抵達火星，重達1噸的毅力號是目前最大、性能最好的火星探測車。在正式出發之前，它先以高清攝影機，拍下圍繞自身360度的登陸點照片，是由142張照片拼合而成，此處是數十億年前的湖泊和三角洲。

太空網(Space.com)報導，毅力號任務小組應用車上的Mastcam-Z「多光譜立體成像儀」，記錄周遭的一切，拍攝的結果是驚人的，畫面銳利而且細節醒目。

即使離毅力號有段距離的岩石，放大後仍然清晰不失真。(圖/NASA)

NASA科學家說，這張新照片中可以看到耶澤羅隕石坑（Jezero）的遠處邊緣，還有 古老三角洲的遺跡。

耶澤羅隕石坑的邊緣照。(圖/NASA)

Mastcam-Z的是由2台可變焦距相機組成，近處可以分辨到3~5公釐的細石，遠處的可分辨2到3公尺的物體。

毅力號是「火星2020」任務的核心，該任務花費27億美元，主要目的就是尋找耶澤羅隕石坑附近是否有古代火星生命的跡象，並收集數十個樣本調查。目前毅力號還處在「行前系統檢查」的過程，所以這一批照片只是牛刀小試。

在完成系統檢查後，毅力號會開始漫遊於火星，而且它還將釋放「獨創號」(Ingenuity)雙旋翼直升機，這將是有史以來，第1架在地球之外飛行的旋翼機。

獨創號直升機，將是第1個在地球外飛行的旋翼機。(圖/NASA)

「獨創號」的首飛還要等一段時間，很可能會在今年春天舉行。任務組成員說，如果一切按計劃都順利，科學調查和樣本採集工作會在今年初夏時開始。

關於毅力號傳回的高清照片，可從NASA火星任務官網下載：https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/images/

(中時新聞網)